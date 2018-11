Dader 'vampiermoord' blijft geïnterneerd 14 november 2018

In de zaak rond de 'vampiermoord' heeft het hof van beroep in Gent de internering van Kris V.M. bevestigd. De Vurstenaar wurgde en onthoofdde in 2014 zijn vriendin en stelt dat alles zich afspeelde tijdens een psychose. Het hof volgde hem hierin. "Ik heb een vampier gedood": dat zou Kris V.M. op 13 januari 2014 geroepen hebben naar zijn ouders, terwijl hij in een kamerjas en met bloed aan zijn handen voor de deur stond. De vampier, dat was Stephanie Reybroeck, de vriendin van V.M. Hij onthoofdde haar, want "zo moet dat bij vampieren". "Om 20.05 stuurde het slachtoffer nog een e-mail naar haar moeder dat alles rustig was. De feiten zijn gepleegd in een psychotische periode en waren niet geveinsd", oordeelt het hof. De familie van het slachtoffer was na de uitspraak zeer gefrustreerd. "We zijn enorm bang. Wat als hij ooit vrijkomt?" De advocaat probeerde het alvast te relativeren. "Er zijn zes magistraten die nu beslist hebben, we moeten op een bepaald moment toch het blad kunnen omdraaien." (DJG)

