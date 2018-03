Dader stond al vier jaar op lijst geradicaliseerden 26 maart 2018

Radouane Lakdim, de 26-jarige Fransman van Marokkaanse origine die vrijdag in naam van IS vier mensen om het leven bracht in de buurt van Carcasonne, stond al sinds 2014 geseind als geradicaliseerd. Hij was één van de naar verluidt 16.000 inwoners van Frankrijk (niet allemaal radicale moslims) met een fiche S: potentieel staatsgevaarlijk. De veiligheidsdiensten hielden hem in de gaten, maar volgens binnenlandminister Collomb wees niks erop dat hij terreur zou plegen. Hij was nooit buiten Frankrijk geweest, was geen lid van een geradicaliseerde groep en zou geen contacten met IS hebben gehad. IS heeft de aanslag wel opgeëist. De autoriteiten vermoeden dat Lakdim in zijn eentje heeft gehandeld, maar hebben toch zijn vriendin, een Frans meisje van 18 dat zich tot de islam heeft bekeerd, en een vriend van hen beide, een dealer van 17, opgepakt voor ondervraging. (SVB)

