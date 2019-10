Exclusief voor abonnees Dader steekpartij Parijs had dan toch radicale ideeën 07 oktober 2019

De man die vier medewerkers doodstak op het hoofdbureau van politie in Parijs hing een radicale vorm van de islam aan. Dat heeft de speciale Franse terreuraanklager, die het onderzoek vrijdag overnam, bekendgemaakt. De 45-jarige man had contact met salafisten en keurde goed dat in naam van de islam geweld wordt gepleegd, zei de aanklager. Zo had hij tegenover een collega de aanslag op het satirische blad 'Charlie Hebdo' verdedigd. Ook stuurde de verdachte kort voordat hij donderdag toesloeg religieuze sms'jes naar zijn vrouw. Hij weigerde sommige contacten met vrouwen en ging de laatste maanden in traditionele kleding naar de moskee. Hij had zich tien jaar geleden tot de islam bekeerd. De messen waarmee hij heeft gestoken, waaronder een keukenmes van 33 cm en een oestermes, had hij donderdagochtend gekocht. De man had geen strafblad, maar er liep wel een procedure voor echtelijk geweld tegen hem.

