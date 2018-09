Dader steekpartij Amsterdam noemt Wilders reden voor aanslag 04 september 2018

De 19-jarige Afghaan die afgelopen vrijdag twee Amerikaanse toeristen neerstak in het Centraal Station van Amsterdam, was bewust vanuit Duitsland naar Nederland gereisd, om er een aanslag te plegen. De man zei dat hij vindt dat de profeet Mohammed, de Koran en de islam veelvuldig worden beledigd in Nederland. De verdachte vernoemde in dat verband ook de extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders (PVV). Die reageerde via Twitter. "moslimterroristen beantwoorden islamkritiek met geweld". Dader S. koos zijn slachtoffers willekeurig. De man werd neergeschoten door de politie en ligt nog in het ziekenhuis. Ook de twee Amerikaanse slachtoffers liggen ook nog in het ziekenhuis. Zij zijn zwaargewond, maar wel aanspreekbaar.

