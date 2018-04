Dader Pokémon-moord is toerekeningsvatbaar 24 april 2018

De 26-jarige Antwerpenaar die begin vorig jaar een 20-jarig meisje uit Heist-op-den-Berg verkrachtte en vermoordde, is toerekeningsvatbaar. Dat is de conclusie van de psychiaters die John V.D.B. onderzochten. De twintiger had Shashia Moreau gelokt met de belofte haar Pokémon-figuurtjes te geven. Na de moord begroef hij haar lichaam in de kleine binnentuin van z'n huis. Twee dagen later werd het daar ontdekt door het gerecht. De verdachte kon zich naar eigen zeggen niets herinneren van de feiten. Nu het psychiatrisch onderzoek is afgerond, zal het dossier wellicht nog voor de zomer op de raadkamer belanden. (KAV)