Exclusief voor abonnees Dader paraplumoord komt niet vrij 21 november 2019

00u00 0

Aleksander Tryksza (26), die in 2014 veroordeeld werd tot 22 jaar cel voor de moord op een tippelaarster, wou vrijkomen nu hij een derde van zijn straf heeft uitgezeten. De Gentse strafuitvoeringsrechtbank wijst dit echter af. Begin 2012 werd Nathalie Pavel (43) dood aangetroffen op in centrumparking Breidel in Antwerpen. Ze lag op haar buik, had een zwaar toegetakeld gezicht en als ultieme vernedering een paraplu tussen haar billen. Over een jaar kan Tryksza opnieuw een aanvraag indienen voor vervroegde vrijlating. (WSG)