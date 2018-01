Dader ongeval Schaarbeek had z'n enkelband verwijderd 00u00 0

De onderzoeksrechter heeft de bestuurder die zondag een 5-jarig meisje en haar vader aanreed op een voetpad in Schaarbeek, aangehouden. K.I. (23) heeft nu ook toegegeven dat hij achter het stuur zat van de wagen. Naar zijn passagier wordt nog gezocht. Beiden namen na het ongeval de benen - maar niet voordat ze eerst de nummerplaat van de wagen hadden losgeschroefd. De jonge chauffeur bleek niet alleen gedronken te hebben, er stond ook een aanhoudingsbevel op z'n naam én hij had in principe een enkelband moeten dragen, maar die had hij zelf verwijderd. In het verleden werd K.I. al meermaals veroordeeld tot een gevangenisstraf voor diefstallen, soms met geweld.