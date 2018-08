Dader moet nu ook kapot Na 20 jaar doorbraak in Nederlandse moordzaak 23 augustus 2018

00u00 0

Na twintig jaar wachten, weten de ouders van Nicky Verstappen (11) eindelijk wie hun zoon kan hebben gedood. De politie heeft, dankzij het grootste DNA-onderzoek ooit in Nederland, voor het eerst een verdachte in beeld. Toch is het moordonderzoek nog niet afgerond. De verdachte, Jos Brech (nu 55) is sinds enkele maanden vermist. Vermoedelijk zit hij ondergedoken in een bos, omdat de politie hem op het spoor kwam. "Eindelijk hebben we een naam en een gezicht", aldus de ouders. Toch is er - ook na de doorbraak - nog veel verdriet. Toen de politie de ouders vertelde dat Nick en Brech elkaar niet kenden, moest moeder Berthie slikken. "Dat vind ik heel erg. Dan moet hij nog banger geweest zijn dan ik al dacht. Een man die hij niet kende in zijn laatste ogenblikken. Die gedachte vind ik onverdraaglijk." De familie hoopt dat Brech snel gevonden wordt. "Hij heeft ons leven kapot gemaakt. Dan moet hij ook kapot." (SRB/KSN)