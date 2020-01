Exclusief voor abonnees Dader gruwelijke verkrachting krijgt in beroep maximumstraf 30 januari 2020

00u00 0

Pascal Potdevin (47) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 jaar voor een brutale verkrachting op een jogster in Vilvoorde. Daarnaast werd hij voor 15 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank - de kans bestaat dus dat de man 30 jaar in de cel zal zitten.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis