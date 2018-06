Dader die Sprotje in oven stopte: "Spijt? Nee, die kat was vervelend" LPS

12 juni 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 37 De Krant De dierenbeul die vorige week de kat Sprotje mishandelde door haar in een oven te stoppen, heeft geen spijt van wat hij gedaan heeft. "Die kat was vervelend. En die oven was niet zo warm."

De kat werd door haar eigenaar achtergelaten bij A.P. in Kortrijk, zo zegt de Oekraïner zelf. "Af en toe was ze vervelend, ik sloot ze dan in de badkamer op. Waarom ik ze die nacht in de oven stopte? Weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de oven geen 200 graden warm was."

P. heeft geen spijt. "Wat gebeurd is, is gebeurd. Er bestaan veel ergere dingen, zoals een mens neersteken of neerschieten. Ik besef dat er een rechtszaak van komt. Ik zal mijn straf aanvaarden."

6 maanden cel

Dierenrechtenorganisatie GAIA, de stad Kortrijk en dierenartsen Overleie, waar Sprotje verzorgd wordt, dienen alvast een klacht in tegen de dierenbeul. Hij riskeert 6 maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. "Het lijkt hier om een psychopaat te gaan", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De crowdfunding voor Sprotje bracht al meer dan 11.000 euro op, en 250 mensen uit Vlaanderen, Wallonië én Nederland willen het dier adopteren. "Onze telefoon staat roodgloeiend", zegt dierenarts Joshua Dutré. "We wachten nog enkele weken voor we beslissen naar welk gezin Sprotje gaat. Ze heeft eerst verdere verzorging van de brandwonden nodig. Ze stelt het goed. Ze eet, ze spint, ze geeft kopjes..."