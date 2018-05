Dader belt slachtoffer met eigen gsm 25 mei 2018

00u00 0

Drie Brusselse jongeren riskeren acht jaar cel voor het beroven en afranselen van een Limburgse taxichauffeur. De man werd op 12 augustus 2016 in elkaar geslagen nadat hij een man van Bilzen naar Brussel had vervoerd. Toen twee vrienden van de klant zogezegd 160 euro wilden betalen voor de rit, vielen de drie hem aan. Bijster slim bleken de jongeren niet: Jonathan M. had met zijn eigen gsm het taxibedrijf opgebeld. Hij en zijn twee vrienden werden in geen tijd opgespoord. Het trio ontkent hun betrokkenheid, maar het slachtoffer is formeel. "Hij heeft het eerst en het meest geslagen", wees hij naar de enige aanwezige overvaller. Bij de politie haalde hij eerder de drie daders uit een line-up. Het slachtoffer, dat breuken in het gezicht opliep, werkt nog steeds als taxichauffeur, maar rijdt niet meer 's nachts en al zeker niet meer naar Brussel. Uitspraak op 28 juni.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN