daarvoor moet je koning zijn Piramide beklimmen met ex-minister van Oudheid als gids: 07 januari 2019

We meldden u eerder al dat het koninklijke gezin het nieuwe jaar had ingezet in Egypte. Nu zijn ook foto's opgedoken van het blitzbezoek. Daarop is onder meer te zien hoe prinses Elisabeth (17), prins Emmanuel (13), prins Gabriël (15) en prinses Eléonore (10) de piramides van Gizeh beklimmen, samen met hun ouders én de gerenommeerde archeoloog Zahi Hawass, tevens ex-minister van Oudheid. Een betere gids kan je je niet wensen, toch? Volgens Egyptische media waren koning Filip en koningin Mahilde diep onder de indruk van het land, waar ze in enkele dagen tijd "wel honderd" trekpleisters bezocht hebben. Intussen is het gezin alweer thuis, want ook prinsen en prinsessen moeten vandaag terug naar school.

