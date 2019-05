Exclusief voor abonnees Daarom stemden zij voor het eerst extreemrechts 28 mei 2019

Waarom koos één op de vijf Vlamingen voor het Vlaams Belang? 44% van hen deed dat uit onvrede met het asiel- en migratiebeleid, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van deze krant en VTM Nieuws. Tien kiezers - tussen 19 en 70 jaar oud - die zondag voor het eerst op extreemrechts stemden, verklaren hun keuze. En ja, het woord 'vluchtelingen' keert vaak terug. Maar er is ook oud-piloot Ronald, die klaagt: "Ik heb flink bijgedragen aan onze sociale zekerheid, maar dat merk ik niet aan mijn pensioen." Er is Frederik (37), arbeider: "Zo veel mensen die op de armoedegrens sukkelen, dan klopt er iets niet." En er is Shana (39), vertegenwoordiger, die samenvat wat ze alle tien zeggen: "Deze stem is een middelvinger naar de huidige regering."

