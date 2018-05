Daarom betoogden deze twintigers tegen pensioenhervorming: "Als we nu niks doen, schiet er straks niks meer over' Sven Spoormakers

17 mei 2018

04u00 0 De Krant Net van school en aan het werk en je toch al zorgen maken over je pensioen: ze waren met velen tussen de 55.000 betogers. Want ze hebben allemaal al ondervonden dat hun job niet vol te houden is tot hun 67ste. "Zo lang werken? Dan kan ik beter ineens in een rusthuis gaan wonen."

Sergen Demir (25) uit Westerlo: l asser bij Daf Trucks in Westerlo

"Nu al rugklachten"

"Het is heel simpel: ik wil niet tot mijn 67ste werken. Dat is gewoon niet vol te houden. Ik draai nachtshiften, van tien uur 's avonds tot zes uur 's morgens aan een laspost in de fabriek. Ik ben nu zeven jaar aan het werk - de eerste jaren in een lakkerij - en ik heb nu al rugklachten. Ik moet per nacht 70 deuren van camions afwerken, die ik één voor één over mijn hoofd moet tillen. Die dingen wegen een kilo of tien, hé. Er zijn fysiek minder zware jobs in de fabriek waar je op je 50ste of zo kan beginnen, maar tegen dan is mijn rug al kapot. Wat heb je dan nog aan je pensioen?"

***

Laura Tips (23) uit Ham: Geriatrisch verpleegster in Heilig-Hart-ziekenhuis Mol

"Beter nu al naar rusthuis verhuizen"

"Ik ben sinds vorig jaar aan het werk op de dienst geriatrie. Geloof mij: dat is de zwaarste afdeling in een ziekenhuis. Ik ga binnenkort al naar de kinesist moeten voor preventieve versterkende oefeningen voor mijn rug. Want dat hou ik niet vol tot mijn 67ste. Of tot mijn 63 jaar, als ik na 41 jaar werken op rust zou mogen. Dan kan ik beter nu al in een rusthuis gaan wonen, want van een pensioen genieten zal er niet meer bij zijn, vrees ik."

***

