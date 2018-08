Daar zijn onze bevrijders, 100 jaar na datum 14 augustus 2018

In het West-Vlaamse stadje Lo-Reninge zijn 150 figuranten, 50 paarden en een aantal legervoertuigen aan hun zevendaagse tocht naar Deinze begonnen. Hun doel? De bevrijding van een eeuw geleden herdenken. Het gezelschap zal zo'n 150 kilometer overbruggen en daarbij een vijftiental gemeenten doorkruisen. De 'soldaten' overnachten in scholen en sportzalen, eten doen ze uit gamellen. De tocht is een initiatief van de vzw Platform voor Belgische Militaire Geschiedenis. "Er ging drie jaar voorbereiding aan vooraf", zegt voorzitter David Moortgat. "Het was een puzzel om alle figuranten bij elkaar te krijgen. Er is een Belgische en een Britse delegatie. Daartussen rijden voertuigen, waaronder een veldkeuken, voortgetrokken door paarden. 's Middags bereidt de kok daar soep, 's avonds serveert hij stoofvlees of rijst. In plaats van de mensen naar een tentoonstelling te lokken, komen wíj naar de dorpen." Je kan de colonne op de voet volgen via www.debevrijding.be. (GUS)

