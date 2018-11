Daar zijn Fellaini en Vertonghen 23 november 2018

Daar zijn Duivel een en twee. Zowel Jan Vertonghen (hamstring) als Marouane Fellaini (achillespees/lies) moest passen voor de interlands tegen IJsland en Zwitserland, maar hervatten beiden de groepstraining bij respectievelijk Tottenham en Man United. Vertonghen stond met een geplette spiervezel twee maanden aan de kant na een trap van Depoitre op de dij. Hij is een aantal weken vroeger dan verwacht weer fit. Coach Mauricio Pochettino sloot niet uit dat de recordinternational zaterdag meteen in de selectie zit voor de topper tegen Chelsea. "Dat zullen we dichter bij de aftrap beslissen", zei de Argentijn. Zijn terugkeer is alvast een opsteker. Met Vertonghen heeft hij bijna weer een sterkhouder terug.

