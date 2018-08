Daar zijn de wolken 23 augustus 2018

00u00 0

Vandaag zijn er in het centrum en het oosten van Vlaanderen nog opklaringen tijdens de ochtend, maar door een naderende storing wordt het geleidelijk aan zwaar bewolkt in het hele land. De temperaturen zijn nog aangenaam bij maxima tussen 21 en 27 graden. Het blijft ook droog op de meeste plaatsen, enkel in het westen is er meer kans op buien tijdens de late namiddag en avond.

Vanavond is het zwaar bewolkt en hier en daar vallen er enkele buien, vooral in het westen en het noorden van het land. Later wordt het droog met enkele opklaringen, al blijven de wolkenvelden overheersen. Het kwik daalt tot minimaal 11 graden in de Ardennen, in Vlaanderen koelt het af tot zo'n 14 graden.

Morgen blijft de bewolking hangen, met slechts af en toe een opklaring. Het blijft wel overwegend droog, enkel in het noorden is er meer kans op regen. Het wordt gevoelig frisser bij maxima tussen 15 en 18 graden.

Ook zaterdag wordt een zwaarbewolkte dag en er zijn perioden met regen of buien. Het wordt frisser, bij maxima tussen 12 en 17 graden en een matige westenwind.

Zondag wordt het overwegend droog, maar er is veel bewolking. Het blijft fris bij maxima tussen 15 en 19 graden.

Meer over Vlaanderen

weer

Ardennen

weersvoorspelling