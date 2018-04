Daar zijn de wolken HET WEER 24 april 2018

Deze ochtend is er nog even wat zon, maar het duurt niet lang voordat de bewolking begint aan te dikken vanaf de kust. We zien de bewolking dus toenemen en nog voor de middag kan er lichte regen vallen aan zee. Na de middag valt er ook wat motregen in het binnenland, maar vaak is het droog. Bij een matige wind uit het westen tot het zuidwesten wordt koele lucht aangevoerd. De maxima komen uit op gemiddeld 17 graden. Aan zee en in de Hoge Venen is het een paar graden frisser, rond 14 graden.

