Daar zijn de krokussen al

Mooi, maar opvallend vroeg: in de Kruidtuin in Leuven zijn de eerste krokussen opgedoken. De witte en oranje bloemen staan er al een goede week. "Voorlopig is de winter nog niet echt doorgebroken", vertelt Ronny Bonnast, tuinier van de Kruidtuin. "Omdat we nog geen vorst kregen, verschijnen de bloemen." Hij zag nog wel eens krokussen uit de grond priemen in januari en noemt dit zeker geen uitzonderlijk voorval. "Normaal verschijnen ze in het voorjaar, maar ook dat is afhankelijk per soort van krokus, of hun plekje in de tuin - beschut, uit de wind, of in de buurt van andere planten." (CMA)

