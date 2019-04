Exclusief voor abonnees Daar zijn de eerste schoolkampeerders 13 april 2019

00u00

Met nog twee weken te gaan tot de inschrijvingen - op 26 april om 8.30 uur - staat nu al het eerste tentje aan de schoolpoort van Freinetschool Villa Zonnebloem in Mechelen. De familie van de kleine Annabel stippelde een beurtrol uit voor de komende veertien dagen. "We wisselen elkaar hier al af sinds woensdag. Er zijn nog maar twee plaatsjes vrij voor niet-indicatorleerlingen", zegt tante Chantal De Vroe (foto). "Het is absurd dat we dit doen, maar het is al even absurd dat het systeem ons ertoe dwingt."

