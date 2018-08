Daar zijn de eerste (mis)baksels 29 augustus 2018

Vanaf vanavond duiken we weer in de bloedhete tent van 'Bake Off Vlaanderen', waar tien hoopvolle Vlamingen acht weken lang strijden om de titel van beste thuisbakker. Ze doen dat opnieuw onder het kritische oog van juryleden Regula Ysewijn en Herman Van Dender, en ook presentator Wim Opbrouck is weer van de partij. Hij staat de deelnemers bij met een onuitputtelijk arsenaal flauwe mopjes, al moet hij zich in de eerste aflevering vooral ontpoppen tot troostende schouder. Want naast een aantal indrukwekkende creaties passeren er ook al heel wat misbaksels de revue. Zo blijkt het geen goed idee om een cake op de BBQ te leggen, en daarnaast barst de sympathieke Saadia (52) in tranen uit wanneer de lievelingscake van haar overleden moeder - die ze al duizend keer succesvol maakte - mislukt. Dat belooft voor dit seizoen.

