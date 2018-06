Daar zijn de 'Callboys' weer 21 juni 2018

Ze zijn terug: Devon Macharis (Matteo Simoni), Wesley Biets (Stef Aerts) en Randy Paret (Bart Hollanders) maken binnenkort uw tv weer onveilig in het langverwachte tweede seizoen van 'Callboys'. VIER bevestigt dat de opnames eindelijk van start zijn gegaan. En aan deze foto te zien is ook Rik Verheye (tweede links) weer van de partij, al krijgt hij een ietwat andere rol. Zijn personage Jay Vleugels, die aan het einde van het vorige seizoen op tragische wijze om het leven kwam, wordt vervangen door zijn identieke tweelingbroer Jeremy. De reeks van Jan Eelen komt waarschijnlijk dit najaar op de buis, en dan is het weer tijd om te vegen! (MVO)

