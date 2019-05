Exclusief voor abonnees Daar zakt je broek van af 27 mei 2019

Verkiezingen zijn het feest van de democratie, maar daar dacht deze kiezer gisteren toch anders over. Op een foto die verspreid werd op Facebook is te zien hoe een man in het stemhokje staat met z'n broek op de enkels. Of de voorzitter van het kiesbureau heeft opgetreden, is niet duidelijk. Wie de kiezer is, laat staan op wie hij heeft gestemd, is evenmin bekend, alleen dat hij ergens uit het Antwerpse komt. (JVN)

