Daar word je pas écht blij van 00u00 0

Ze waren al blij geweest met een status quo, maar ze kregen zoveel meer. Als eindeloze dank, grote vermoeidheid en volstrekte verwondering zich laten vangen in één gezichtsuitdrukking, dan ziet dat er dus zo uit. Hélemaal sprakeloos waren Eva, Bram en Linde, toen na zes dagen marathonradio de teller met de opbrengst op kerstavond het ondenkbare aanwees. Nooit eerder zamelden Vlamingen zo'n monsterbedrag in tijdens Music For Life: liefst 10,8 miljoen euro. Meer dan 1.600 goede doelen krijgen de centjes de komende dagen doorgestort. Mocht u er nog aan twijfelen: ja hoor, de Belgen geven graag.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee