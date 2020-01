Exclusief voor abonnees Daar komt de griep 16 januari 2020

Zo'n 94 mensen per 100.000 inwoners hebben tussen 6 en 12 januari in België hun huisarts geraadpleegd voor griepklachten zoals koorts, hoest, spierpijn en vermoeidheid. Dat betekent dat de griepactiviteit sterk aan het stijgen is, zo meldt het federale onderzoeksinstituut Sciensano. De week voordien, tussen 30 december en 5 januari, gingen slechts 34 mensen per 100.000 inwoners naar de huisarts voor griepklachten. De epidemische drempel wordt bereikt bij 153 raadplegingen per 100.000 gedurende ten minste twee opeenvolgende weken, en wanneer ten minste 20% van de respiratoire stalen na analyse door Sciensano positief blijkt te zijn voor een griepvirus. Een inenting heeft trouwens nu nog altijd zin.