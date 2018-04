Daar komt de derde 'Blind getrouwd'-baby 28 april 2018

00u00 0

Na Stijn en Nuria en Daisy en haar cameraman is er alweer een 'Blind getrouwd'-baby op komst. Evelien en Nicolas uit het tweede seizoen zijn in blijde verwachting. Het koppel gaf elkaar op 4 november 2016 hun jawoord in het VTM-programma, en zei al snel niet lang meer te zullen wachten om een gezin te stichten. In het najaar verwelkomen ze hun eerste kindje. "We kijken er enorm naar uit", schreef Evelien op Instagram. "We zijn sinds onze trouwdag steeds dichter naar elkaar toegegroeid en zijn klaar voor de volgende stap. Ouder worden is een enorm avontuur, maar het is iets dat we allebei heel graag willen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN