Daar is Verschaeren 14 februari 2020

00u00 0

De revalidatieruimte is weer wat leger geworden. Anderlecht heeft trainingsfoto's verspreid van Yari Verschaeren (enkel) en Pieter Gerkens (voet). Ze deden een deel van de gezamenlijke oefensessie mee. Verschaeren had dat ook in het begin van de week al gedaan, maar toen kreeg de fotograaf niet de toestemming beelden van hem te maken. Een terugkeer in de wedstrijdselectie is wel nog niet voor dit weekend. Gerkens is al bijna heel het seizoen out, Verschaeren blesseerde zich net voor de winterstop op bezoek bij Standard. (PJC)

