Daar is Trebel weer 20 december 2018

Adrien Trebel ziet licht aan het einde van de tunnel. Op 13 november werd hij aan de adductoren geopereerd, een maand en een week later stond hij gisteren alweer op het trainingsveld. Of hij dit (kalender)jaar nog in actie komt, is afwachten. Op Anderlecht willen ze geen risico met hem nemen. Nochtans zou interim-coach Belhocine Trebel kunnen gebruiken in zijn fel gehavend middenveld. Makarenko en Sambi Lokonga zijn geblesseerd, Kums geelgeschorst. Met Trebel erbij zijn dus vier centrale middenvelders onbeschikbaar. Wellicht krijgt Kayembe een nieuwe kans en zal Gerkens iets lager lopen. Maar ook Najar heeft al centraal op het middenveld gespeeld. (MJR)

