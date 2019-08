Exclusief voor abonnees Daar is Oulare weer OPEN TRAINING STANDARD 29 augustus 2019

00u00 0

Met een kleine 1.000 waren ze gisterochtend ook op het oefencomplex van Standard, onder hen opvallend veel kinderen. De open training die Michel Preud'homme introduceerde, sloeg aan. Opvallendste aanwezige op het veld: Obbi Oulare. De 23-jarige spits wacht nog op zijn eerste officiële minuten van het seizoen, maar die lijken dichtbij. Hij maakte de hele training vol. Of Preud'homme hem eerst wat wedstrijdritme laat opdoen bij de beloften of het aandurft om zondag al een plekje voor hem op de bank te reserveren, is nog niet duidelijk. Ook Avenatti werkt aan zijn terugkeer. De Uruguayaanse aanvaller deed de opwarming mee met de rest van de groep, maar werkte nadien een individueel programma af. Ook Vanheusden en Sá moeten het voorlopig nog op hun eentje doen. Cop (enkel) en Fai (ziek) ontbraken. Na afloop maakte de hele selectie ruim de tijd voor selfies en handtekeningen. Nog even wat 'sympathy points' scoren bij de fans, vlak voor de eerste clash met eeuwige rivaal Anderlecht. (SJH)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis