Daar is Kompany 26 juni 2018

Lang niet gezien: Vincent Kompany die met zijn ploegmaats aan de training begint. Tot grote tevredenheid van de bondscoach. "Kompany is medisch volledig fit. Nu gaan we bekijken of hij ook op voetbalvlak klaar is om te spelen tegen Engeland." (PJC)