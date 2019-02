Daar is Kompany weer 19 februari 2019

00u00 0

Na zes weken blessureleed heeft Vincent Kompany (32) de trainingen hervat. Zondag trainde hij een eerste keer, gisteren een tweede. Kompany liep begin januari in de topper tegen Liverpool een lichte spierblessure op, maar herstelde trager dan verwacht. Het duurt bij hem allemaal wat langer. Of hij in aanmerking komt voor de Champions Leaguematch tegen Schalke 04 wordt vandaag beslist, maar met amper twee trainingen in de benen is de kans klein. Zondag, voor de League Cupfinale tegen Chelsea, wordt hij wel in de kern verwacht. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN