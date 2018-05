Daar is Kara, maar Club komt te vroeg 05 mei 2018

00u00 0

Het leek wel een nieuw gezicht op training. Kara Mbodj is gisteren voor het eerst sinds zijn knieoperatie op het veld verschenen. "Dat ging behoorlijk goed", was Hein Vanhaezebrouck tevreden, "maar nu zal hij wel wat rust nodig hebben." Ten vroegste voor Standard is Kara inzetbaar - en dat zou al een half mirakel zijn. Of Henry Onyekuru op Club kan aantreden, is zeer twijfelachtig. "Hij heeft een paar sessies moeten overslaan. Het is afwachten." Uros Spajic (enkel) lijkt wel klaar voor een plek op minstens de bank. (PJC)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN