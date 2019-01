Daar is-ie: Zulj op training 22 januari 2019

Stilaan ontgroend. Na gisteren de eerste foto's in trainingsoutfit, vandaag de eerste in het stadion. Anderlecht stelt vanochtend Peter Zulj (25) voor aan de media. De Oostenrijker zat afgelopen weekend nog niet in de kern bij paars-wit - fysiek moet de van Sturm Graz overgekomen nummer tien nog stappen zetten, klinkt het intern. "Misschien kan hij volgende week invallen", zei Fred Rutten veelzeggend. Op Neerpede zocht Zulj vooral Ryota Morioka op, die - o ironie - door zijn komst mag beschikken. Liefst wil de Japanner, die ongeveer drie miljoen euro kostte, wel in Europa blijven. (PJC)

