Daar is-ie: Batshuayi scoort bij U23 Chelsea 20 augustus 2019

00u00 0

Een rabonapass - zo een achter het standbeen. En belangrijker nog: twee doelpunten en een assist tegen de U23 van Liverpool. Michy Batshuayi (25) amuseerde zich gisteren bij de Development Squad van Chelsea, de beloften. Na een onzichtbare start schoot hij net voor rust wakker. Hij ruikt kansen. Doelman Kelleher haalde hem buiten de zestien neer met een wilde sliding, maar 'Batsman' krabbelde snel recht en legde de bal met een heerlijk lobje in de verste hoek. Een garantie op goals is hij altijd geweest - hij is dat minder in het samenspel en de pressing. Na rust verdubbelde hij met een tik in één tijd de score. Frank Lampard, aanwezig op Stamford Bridge, zal het ook wel hebben gezien. De Rode Duivel, momenteel derde keus bij de grote jongens, wilde duidelijk een punt maken. Een hattrick lukte hem net niet. Kelleher zat er goed met de voet tussen. Afwachten of Batshuayi straks eindelijk weer bij de eerste ploeg op doel mag afstormen. Hij laat het hoofd alvast niet hangen.

