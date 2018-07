Daar is het trucje van Reynders weer: MR-topman wil nu al vastleggen wat volgende regering moet doen Dieter Dujardin

10 juli 2018

05u00 0 De Krant Alsof premier Michel nog niet genoeg werk heeft, voegt Didier Reynders (MR) een extra opdracht toe aan de nakende begrotingsbesprekingen. Hij wil dat de regering nu al vastlegt wat er met de verwachte overschotten na 2020 moet gebeuren. "Wat mij betreft: een nieuwe verlaging van de personenbelasting en een verhoging van de laagste pensioenen."

Het wordt knokken voor premier Michel om tegen 21 juli te kunnen uitpakken met een akkoord over de begroting, een arbeidspact, een investeringspact en een zoveelste compromis rond Arco. Niet alleen omdat hij de kar uit strategisch oogpunt weer zwaarbeladen heeft, maar ook door Donald Trump en de Rode Duivels. De president en 28 andere wereldleiders houden de premier de komende twee dagen bezig op de NAVO-top, en als onze jongens straks de WK-finale spelen, maken meerdere topministers zich op voor de vlucht naar Moskou.

Ook MR-vicepremier Didier Reynders zal dan weer op dat vliegtuig zitten. Over de begrotingsopmaak heeft hij zijn ideeën al op een rijtje. "Het begrotingsjaar 2019 wordt niet makkelijk. Er zijn verkiezingen en de laatste fase van de taxshift gaat in, maar anderzijds blijken de ontvangsten beter mee te vallen. Mijn standpunt over een begroting in evenwicht is bekend: het exacte jaartal mag geen fetisj zijn. Of het lukt in 2020, kan ik niet zeggen. Maar het is geen must. Het belangrijkste is dat we jaar na jaar een dalende trend richting 0% tekort realiseren en het evenwicht houden tussen besparingen, lastenverlagingen en het opkrikken van de publieke investeringen", zegt Reynders.

Verlanglijstjes

"De Vlaamse media zijn vaak kritisch voor ons begrotingswerk, maar die gespreide aanpak is wel een succes gebleken. 200.000 nieuwe jobs en meer koopkracht voor de gezinnen: dat is het resultaat van het leggen van de juiste accenten, in plaats van alles blind op besparingen in te zetten."

Belangrijker dan het exacte jaartal van het begrotingsevenwicht, vindt Reynders wat er gebeurt wanneer er overschotten ontstaan. "Uit ervaring weet ik dat alle partijen en departementen dan ellenlange verlanglijstjes op tafel leggen. En diezelfde ervaring leert me ook dat dit een slechte aanpak is. Daarom roep ik mijn collega's op om straks, bij de begrotingsbesprekingen, al de krijtlijnen van een volgende fiscale ronde uit te tekenen. We hebben in deze legislatuur zware inspanningen gedaan voor de bedrijven. Het is mijn overtuiging dat we na 2019 moeten focussen op een verdere verlaging van de personenbelastingen en een verhoging van de laagste pensioenen."

'Sluwe Didier'

Een meerjarenprogramma vastleggen met geld van een volgende regering: het is de klassieke Reynders-truc. Onder paars deed de toenmalige minister van Financiën dat al eens met een grote fiscale hervorming. Maar het gebeurde ook al onder deze regering. De tweede fase van de verlaging van de vennootschapsbelasting gaat bijvoorbeeld pas in 2020 in. Deze keer lijkt het wel erg doorzichtig, zo vlak voor de verkiezingen. Is dit meer dan een electoraal stuntje van 'sluwe Didier'? En is het niet heel cynisch om al over overschotten te spreken wanneer het structurele begrotingstekort op dit moment nog 7,5 miljard euro bedraagt in plaats van de eerder beloofde 0 euro? Ziehier het antwoord van Reynders: "Dit heeft gewoon het voordeel van de duidelijkheid. Zijn er partijen die zo'n hervormingspakket niet zien zitten, dan kunnen ze dat tijdens de verkiezingscampagne in het lang en het breed aan de mensen meedelen."

Huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert positief op de oproep. "In onze opdracht werkt de Hoge Raad voor Financiën al aan een nota over hoe de belastingen verder verlaagd kunnen worden na 2019", aldus zijn kabinet.