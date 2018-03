Daar is het spaghettimonster weer 02 maart 2018

De discussie rond het dragen van de hoofddoek op school diept de breuklijnen tussen N-VA en CD&V opnieuw uit. In 'Terzake' gingen Mieke Van Hecke (CD&V) en Darya Safai (N-VA) woensdagavond beleefd in de clinch, maar het was N-VA-voorzitter Bart De Wever die op Twitter alle remmen losliet. Over de opmerking van Van Hecke dat scholen begrip moeten hebben voor de vrije keuze van de ouders, tweette De Wever cynisch dat hij zich tot de orde van het spaghettimonster bekeerd heeft en zijn kinderen voortaan met een vergiet op het hoofd naar school zal sturen. Het is niet voor het eerst dat hij de 'pastafaristen' bovenhaalt in een islamdebat. Eerder deed hij dat ook om het katholiek onderwijs aan te vallen op het concept van de dialoogschool. CD&V-voorzitter Beke wou niet reageren. (DDW)

