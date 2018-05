Daar is het festivalseizoen, daar is het lawaai 22 mei 2018

00u00 0

Met het drie dagen durende technofeest Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren is het festivalseizoen op gang getrapt, en dat betekent ook heel wat extra werk voor de politie. Niet alleen waren er heel wat klachten over geluidsoverlast van de zowat 50.000 festivalgangers, er werden ook 294 mensen betrapt met drugs. "Ze kregen meteen een boete: een minnelijke schikking van minstens 75 en maximaal 600 euro", zegt parketwoordvoerster Anja De Schutter. De politie arresteerde enkele dealers. Er werden ook twee gauwdieven gesnapt, die hun slachtoffers met pepperspray bedwelmden. (BVDH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN