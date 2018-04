Daar is de zon 07 april 2018

We hebben er láng op gewacht, maar nu is het officieel ijsjesweer. Vandaag genieten we nog een hele dag van een stralende zon, bij temperaturen tot 20°.

