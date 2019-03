Exclusief voor abonnees Daar is de zon, daar zijn de beachbars 30 maart 2019

De lente moet nog goed en wel beginnen, maar het stralende zonnetje doet de uitbaters van beach bars alvast in de handen wrijven. Bijna alle strandbars van Middelkerke zijn open, de primeur is voor Tiki Beach. Uitbater Fabrice Noncle: "We hadden toch al een dertigtal klanten over de vloer en waren gedurende twee, drie uur volzet. Dan heb je het volgens mij prima gedaan." Mathieu Vandendriessche van Papagayo Beach in Westende legt met zijn team de laatste hand aan de beach bar. "We zijn nu al zo'n twee weken bezig met de opbouw en zijn er bijna. We zijn op tijd klaar voor het eerste weekend." (TVA/GUS)

