Daar is de vraag al: Conte moet zich verantwoorden voor Batshuayi 10 februari 2018

De vraag kwam. Zoals verwacht. Antonio Conte moest een week na het vertrek van Michy Batshuayi - twee goals en een assist later - al uitleggen of hij geen spijt heeft dat hij de spits op uitleenbasis naar Dortmund liet vertrekken. "De transfermarkt is gesloten", zei Conte, trainer onder vuur na twee nederlagen op rij. "We hebben een beslissing genomen. En we moeten daar niet te lang bij stilstaan. Leven in het heden, niet het verleden. We moeten ons focussen op een seizoenseinde in schoonheid. En geen spijt hebben over zaken." Conte gaf zijn spelers drie dagen vrijaf om hun hoofden leeg te maken. Vanaf nu wil hij mannen zien. De Italiaan wuift alle speculatie weg over zijn job. Bij nieuw verlies, maandag, komt er nog extra druk op de ketel. "Ach, soms lijkt het alsof we tegen de degradatie strijden. Er is te veel speculatie."

