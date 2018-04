Daar is de processierups weer 06 april 2018

Door het warme weer dat voorspeld wordt voor de komende dagen, worden volgende week ook de eerste eikenprocessierupsen verwacht in Limburg. De provincie en het Provinciaal Natuurcentrum bereiden momenteel de bestrijding voor. Het kerngebied van de processierupsen is Noordoost-Limburg: daar staan heel wat eikenbomen en is het lichtjes warmer dan in de rest van Limburg. Er zijn overigens ook veel natuurgebieden waar de rupsen niet bestreden worden. Ondertussen hebben de dieren zich al verspreid naar Nederland.

