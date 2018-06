Dáár is de magie Fenomenale hattrick van Ronaldo houdt ijzersterk Spanje van zege 16 juni 2018

Na de eerste dag van dit WK - waar de sfeer ver te zoeken was tijdens een openingsmatch zonder grote voetbalvedetten in een stadion dat weinig tot de verbeelding sprak - vroegen we ons nog af waar die legendarische WK-magie in 's hemelsnaam zat. Wel, gisteren werden we op onze wenken bediend. Niét tijdens Egypte-Uruguay. Niét tijdens Marokko-Iran. Maar Portugal-Spanje: o la la! Een Spanje dat zich toonde als kandidaat-wereldkampioen werd in bedwang gehouden door één man: Cristiano Ronaldo, die meteen een hattrick afleverde.