Daar is de lentesmog 10 april 2018

De concentratie fijn stof lag de voorbije dagen relatief hoog in België en omliggende landen. De 'lentesmog' wordt veroorzaakt doordat stikstofoxides uit het verkeer reageren met de ammoniak die vrijkomt nu de boeren hun velden bemesten. Het gaat om een jaarlijks weerkerend fenomeen. Lentesmog is minder schadelijk dan winter- en zomersmog, maar toch nog altijd ongezond. Frans Fierens van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu dringt daarom aan op actie. "Verplicht bijvoorbeeld stallen waaruit minder ammoniak ontsnapt. We kunnen ook maatregelen nemen die de emissie bij het bemesten beperken of de veestapel inkrimpen." Van herfstsmog is vooralsnog geen sprake.