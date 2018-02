Daar is de lente van '68 Modeweek Parijs 28 februari 2018

De lente van Dior wordt er eentje van 'make love, not war'. Wollen truien met vredestekens, jurken en vesten in lapjes patchwork, printjes, bonte kleuren en felle poncho's, exact 50 jaar na de legendarische lente van 1968. Die van vrijheid, gelijke en seksuele rechten en vrouwen op de barricades. Artistiek directeur Maria Grazia Chiuri kaatst er zo mee de bal terug naar 2018, met #MeToo heel vers in het achterhoofd.

