Daar is de lente(thee) NIEUW IN DE WINKEL 10 maart 2018

00u00 0

De zuiverste thee is witte thee, waarbij de jonge knopjes en scheutjes slechts één keer per jaar worden geplukt - in de lente. Niet toevallig daarom lanceert theeketen Kusmi Tea (met winkels in Brussel en Maasmechelen) net nu de 'White Anastasia' of een elegant mengsel van onder meer oranjebloesem, bergamot en citroen. De naam is een eerbetoon aan Anastasia Romanov, de vierde dochter van de Russische tsaar Nicolas II, die in 1918 als enige ontsnapte aan de executie van haar hele familie. Prijs per metalen doosje van 90 gram: 19,50 euro. Of 14,40 euro voor een doos van 20 zakjes. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN