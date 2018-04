Daar is de lente Koeien maken bokkensprongen 16 april 2018

Voor koeien die een hele winter in een stal hebben moeten vertoeven, is het een jaarlijkse hoogdag: het moment waarop ze eindelijk weer frisse lucht mogen opsnuiven en gras onder hun hoeven voelen. Boer Ronny Aerts van melkveebedrijf Hoeve De Ploeg in Herselt liet zijn 95 koeien zaterdagnamiddag weer de weide op nadat ze al sinds begin oktober op stal stonden. De ene maakte de gekste bokkensprongen, een andere sprong van puur geluk zelfs over de draad. "Telkens ze een nieuwe ondergrond voelen, worden ze wat gek en klinken er vreugdekreetjes", vertelt de veehouder. "Wij kijken elk jaar naar dit moment uit. Als je die koeien zo blij ziet, word je daar zelf ook blij van. Voor ons is de lente nu echt begonnen." (WDH)

