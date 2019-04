Dáár is de hervorming van de werkloosheidsuitkering: het laatste kunstje van Peeters Astrid Roelandt

17 april 2019

In wat vrijwel zeker de laatste weken van zijn nationale politieke carrière zijn, rekent Kris Peeters (CD&V) af met het beeld van de man die met de voeten sleepte. Daar is ze dan toch: de hervorming van de werkloosheidsuitkering. N-VA en Open Vld reageren als door een wesp gestoken. "Dit is een pure verkiezingsstunt."

Juli 2018. De federale regering bereikt een akkoord over de arbeidsdeal, een volgens de regering "ambitieus pakket" van 25 maatregelen dat werklozen naar de duizenden openstaande vacatures zou leiden. Het paradepaardje, naast een reeks herkauwde maatregelen: de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Die beperken in de tijd - iets waar N-VA en Open Vld al jaren voor pleiten - is voor CD&V (en MR) altijd een no go geweest, maar minister van Werk Kris Peeters (CD&V) was wel bereid om de uitkering activerender te maken. Het plan: de werkloosheidsuitkering tijdens de eerste maanden verhogen, zodat mensen de tijd krijgen om een job te zoeken die hen ligt. Nadien zal ze sneller dalen, zodat werklozen meer dan nu aangepord worden om opnieuw aan het werk te gaan. Op de concrete uitwerking bleef het nog wachten. En toen viel de regering.

Zonder overleg

Nu het loonakkoord tussen vakbonden en werkgevers volledig beklonken en bekrachtigd is, zag Peeters de tijd rijp om alsnog zijn plan te lossen, weliswaar zonder overleg met zijn overblijvende coalitiepartners. Dat maakt op zich niet uit, want het kan toch niet meer geregeld worden voor de verkiezingen: eind volgende week wordt de Kamer ontbonden. CD&V spreekt daarom van voorbereidend werk voor de volgende regering, maar eigenlijk gaat het hier om een verkiezingsvoorstel. Wil Peeters zo de verwijten van zich afschudden dat hij de "remmende factor" in de regering was, zoals voormalig vicepremier Jan Jambon (N-VA) eergisteren nog eens aanhaalde? Allicht wel, maar de CD&V'er heeft ook altijd gezegd dat het een sociale hervorming moest zijn - socialer dan afgesproken - die tegemoet moest komen aan enkele "onrechtvaardigheden" in het systeem. De huidige werkloosheidsuitkeringen worden volledig berekend op basis van het brutoloon, en dat heeft nadelige gevolgen voor iemand met een laag loon. Zo verliest iemand met een salaris van 1.600 euro bruto meteen 440 euro netto, terwijl iemand die 2.500 euro verdiende amper 95 euro verliest.

Daarom wil Peeters afstappen van het brutoloon als enige referentie voor de berekening van de werkloosheid. Peeters wil werken met een vast startbedrag van tussen de 720 en 840 euro, naargelang je gezinssituatie. Daar krijg je dan een derde van je brutoloon bovenop. Na 3 maand gaat er 100 tot 110 euro van af, het stuk brutoloon blijft ongewijzigd. Na 6 en 12 maand, 2 en 3 jaar verlaagt het basisbedrag telkens weer, tot je na ten laatste 4 jaar op het bodemtarief terechtkomt. Wie 'moeite doet' en een opleiding of stage volgt om een knelpuntberoep uit te oefenen, ziet de degressiviteit van zijn uitkering tijdelijk bevroren.

Voor iemand met een laag loon zou zo'n hervorming betekenen dat hij de eerste maanden nadat hij zijn werk verliest, gedurende enkele maanden een steviger vangnet zou krijgen dan vandaag. Dat was ook nodig volgens Peeters, omdat ze nu te laag zijn om er nog ingrijpend in te snoeien. Maar werkgeversorganisatie Voka vreest voor een werkloosheidsval.

Niet snel genoeg?

(Ex-)coalitiepartners N-VA en CD&V reageren schamper op de communicatie van Peeters. "Jarenlang heeft hij de vakbonden bediend en nu gaat hij nog een poging ondernemen om de centrumkiezer te verleiden met plannen die hij een jaar in zijn schuif heeft laten liggen", sneert N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. "Dit is gewoon een verkiezingsstunt." Beide partijen noemen de plannen van Peeters ook onvoldoende activerend. Zij willen de uitkeringen wat forser verhogen in het begin, maar wel dubbel zo snel afbouwen, iets waar ook arbeidseconoom Stijn Baert - de geestelijke vader van de hervorming - voor had gepleit.