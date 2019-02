Daar is de, euh, winter, daar is de zon 18 februari 2019

's Winters vrijwillig in bikini in het water van de Blaarmeersen plonzen? In Gent hebben ze daar al jaren een speciaal evenement voor: de Bibberduik. Enkele jongedames (foto rechts) waren zo moedig om enkele weken na datum hun eígen bibberduik te houden. Want zelfs al klom het kwik het voorbije weekend uitzonderlijk hoog, het water zat met 7 graden nog in wintermodus. Maar dat nam de pret niet weg - ook niet voor de duizenden dagjestoeristen die de dijken en stranden van onze kust overspoelden, zoals in Oostende (foto boven). En u weet hoe dat gaat met mooie liedjes: er komt altijd een einde aan. Gelukkig is dat voor dit vroegzomerse liedje nog niet meteen het geval: het gaat éven wat regenen, maar daarna krijgt het hogedrukgebied weer vrij spel. (BHL)

