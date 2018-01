Daar is Coucke 00u00 0

Twee dagen na de ganse KVO-delegatie is ook Marc Coucke aangekomen op de winterstage. En de entree van de uittredende president kon haast niet symbolischer: samen met 'taxichauffeur' van dienst Luc Devroe arriveerde Coucke op de oefenmatch in La Manga, daar waar Anderlecht één veldje verderop een oefensessie hield. Veel is er voorlopig niet veranderd: Coucke nam plaats tussen de meegereisde sponsors en medewerkers en voorzag het ensemble als vanouds van ludiek commentaar. Eén sponsor had zelfs een geschenk bij voor de voorzitter. Een shirt met daarop gedrukt: "Voor Hein moet het perfect zijn". Hilariteit alom toen de bus van paars-wit het oefencomplex kwam opgereden. Verder bleef alles bij het oude en reisde Coucke na de oefenmatch met het KVO-gezelschap richting Murcia, waar Oostende zijn tenten heeft opgeslagen en de voorzitter dus wellicht ook de rest van de week zal vertoeven. (TTV)

