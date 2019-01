Daar gaat hij. En zoveel liefde heeft zij nooit gevoeld 03 januari 2019

00u00 0

Met een innige zoen nam topzwemster Fanny Lecluyse gisterennamiddag, klokslag drie uur, op de luchthaven van Zaventem afscheid van haar vriend Victor Campenaerts (Lotto-Soudal). Onze Kristallen Fiets-laureaat vertrok er, via Frankfurt, voor een twee maanden durende stage naar Namibië ter voorbereiding van het nieuwe wielerseizoen en wellicht ook een werelduurrecordpoging. Moeder Marianne en vader Gino kwamen hun zoon mee uitwuiven. Vanmorgen, om 6 uur lokale (7 uur Belgische) tijd, landde hij na een nachtvlucht in Windhoek. "Twee maanden is wel heel lang", gaf Lecluyse toe. "Maar ik reis Victor binnenkort voor een week achterna, wat het gemis toch ietwat zal compenseren." Langer kan helaas niet, want... 'duty calls', ook voor Lecluyse. "Vanmorgen is ze gewoon gaan zwemmen", aldus Campenaerts. "Als je als Belgisch topsportkoppel over anderhalf jaar allebei de beste van de wereld wil worden, is dat ook normaal", refereerde hij met een knipoog aan de Olympische Spelen in Tokio. Of en wanneer Campenaerts precies het uurrecord aanvalt, wordt wellicht over een paar weken duidelijk. "Mijn knieblessure is verleden tijd en ik heb al wel wat getraind. Nu zien wat het geeft na 20 à 25 uur per week aan hoge intensiteit. Ik verwacht geen problemen, maar wacht toch nog even af." (JDK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN